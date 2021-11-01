Κατάλογος Εταιρειών
VTB
VTB Μισθοί

Ο μισθός της VTB κυμαίνεται από $23,780 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $165,340 για έναν Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της VTB. Τελευταία ενημέρωση: 9/11/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $41.3K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Δεδομένων

Μηχανικός DevOps

Επιστήμονας Δεδομένων
Median $32.8K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
Median $83.8K

Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $44.9K
Διαχειριστής Έργων
Median $40.3K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
Median $41.1K
Διαχειριστής Προϊόντος
Median $54K
Αναλυτής Δεδομένων
$23.8K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$44.9K
Ανθρώπινοι Πόροι
$89.8K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$165K
Μάρκετινγκ
$52.7K
Πωλήσεις
$34.1K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$128K
Επιχειρηματικός Κεφαλαιούχος
$117K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην VTB είναι Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $165,340. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην VTB είναι $44,919.

