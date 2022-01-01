Volvo Car Μισθοί

Ο μισθός της Volvo Car κυμαίνεται από $4,814 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Τεχνικός Συγγραφέας στο χαμηλό άκρο έως $201,000 για έναν Επιχειρησιακές Λειτουργίες στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Volvo Car . Τελευταία ενημέρωση: 10/17/2025