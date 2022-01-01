Κατάλογος Εταιρειών
Volvo Car
Volvo Car Μισθοί

Ο μισθός της Volvo Car κυμαίνεται από $4,814 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Τεχνικός Συγγραφέας στο χαμηλό άκρο έως $201,000 για έναν Επιχειρησιακές Λειτουργίες στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Volvo Car. Τελευταία ενημέρωση: 10/17/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $66.3K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Μηχανικός Λογισμικού Διασφάλισης Ποιότητας (QA)

Διαχειριστής Προϊόντος
Median $71.1K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $96.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Επιστήμονας Δεδομένων
Median $64K
Λογιστής
$24.1K
Επιχειρησιακές Λειτουργίες
$201K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$82.6K
Αναλυτής Δεδομένων
$58.7K
Μηχανικός Υλικού
$22.6K
Βιομηχανικός Σχεδιαστής
$5.9K
Μάρκετινγκ
$52.6K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$24.9K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$83K
Προσελκυστής Προσωπικού
$90.2K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$69K
Τεχνικός Συγγραφέας
$4.8K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Volvo Car είναι Επιχειρησιακές Λειτουργίες at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $201,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Volvo Car είναι $65,187.

