Voloridge Investment Management Μισθοί

Ο μισθός της Voloridge Investment Management κυμαίνεται από $78,499 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $489,600 για έναν Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Voloridge Investment Management. Τελευταία ενημέρωση: 10/17/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $200K
Αναλυτής Δεδομένων
$78.5K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$490K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

61 25
Επιστήμονας Δεδομένων
$248K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Voloridge Investment Management είναι Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $489,600. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Voloridge Investment Management είναι $224,176.

Άλλοι Πόροι