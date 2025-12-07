Κατάλογος Εταιρειών
Volaris Group
Volaris Group Εταιρική Ανάπτυξη Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Εταιρική Ανάπτυξη στην Volaris Group κυμαίνεται από CA$330K έως CA$452K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Volaris Group. Τελευταία ενημέρωση: 12/7/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$260K - $308K
Canada
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$240K$260K$308K$328K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Volaris Group?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Εταιρική Ανάπτυξη στην Volaris Group φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CA$451,614. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Volaris Group για τον ρόλο Εταιρική Ανάπτυξη είναι CA$329,875.

