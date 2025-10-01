Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Ireland στην VMware κυμαίνεται από €85.7K ανά year για P1 έως €176K ανά year για Staff Engineer 1. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Ireland ανέρχεται σε €130K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της VMware. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
MTS 1
€85.7K
€77.1K
€0
€8.6K
MTS 2
€82.1K
€65.7K
€7.6K
€8.7K
MTS 3
€114K
€84.9K
€19.2K
€9.5K
Senior MTS
€150K
€106K
€31.7K
€12K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Στην VMware, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (12.50% εξαμηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (12.50% εξαμηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (12.50% εξαμηνιαία)
