Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in India στην VMware κυμαίνεται από ₹2.38M ανά year για P1 έως ₹8.43M ανά year για Senior Staff Engineer. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in India ανέρχεται σε ₹5.14M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της VMware. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
MTS 1
P1(Αρχάριο Επίπεδο)
₹2.38M
₹1.63M
₹673K
₹75.4K
MTS 2
P2
₹3.18M
₹2.38M
₹664K
₹139K
MTS 3
P3
₹5.12M
₹3.53M
₹1.32M
₹270K
Senior MTS
P4
₹6.82M
₹4.75M
₹1.45M
₹611K
₹13.95M

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην VMware, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (12.50% εξαμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (12.50% εξαμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (12.50% εξαμηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Μηχανικός Λογισμικού at VMware in India sits at a yearly total compensation of ₹14,754,733. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at VMware for the Μηχανικός Λογισμικού role in India is ₹4,952,432.

Άλλοι Πόροι