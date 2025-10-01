Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in India στην VMware κυμαίνεται από ₹2.38M ανά year για P1 έως ₹8.43M ανά year για Senior Staff Engineer. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in India ανέρχεται σε ₹5.14M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της VMware. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
MTS 1
₹2.38M
₹1.63M
₹673K
₹75.4K
MTS 2
₹3.18M
₹2.38M
₹664K
₹139K
MTS 3
₹5.12M
₹3.53M
₹1.32M
₹270K
Senior MTS
₹6.82M
₹4.75M
₹1.45M
₹611K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Στην VMware, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (12.50% εξαμηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (12.50% εξαμηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (12.50% εξαμηνιαία)
