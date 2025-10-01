VMware Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Bulgaria

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Bulgaria στην VMware κυμαίνεται από BGN 45K ανά year για P1 έως BGN 224K ανά year για Staff Engineer 2. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Bulgaria ανέρχεται σε BGN 113K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της VMware. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο Προσθήκη Αποζ. Σύγκριση Επιπέδων

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές (/yr) Μπόνους MTS 1 P1 ( Αρχάριο Επίπεδο ) BGN 45K BGN 38.8K BGN 3.9K BGN 2.3K MTS 2 P2 BGN 73.9K BGN 56.8K BGN 11.5K BGN 5.6K MTS 3 P3 BGN 99.6K BGN 78.5K BGN 15.3K BGN 5.7K Senior MTS P4 BGN 121K BGN 93.9K BGN 18.9K BGN 7.8K Προβολή 5 Περισσότερων Επιπέδων

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο 25 % ΕΤΟΣ 1 25 % ΕΤΟΣ 2 25 % ΕΤΟΣ 3 25 % ΕΤΟΣ 4 Τύπος Μετοχών RSU Στην VMware, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών: 25 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 12.50 % εξαμηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 12.50 % εξαμηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 12.50 % εξαμηνιαία )

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη VMware ?

