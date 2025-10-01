Κατάλογος Εταιρειών
VMware
  Μισθοί
  Διαχειριστής Προϊόντος

  Όλοι οι Μισθοί Διαχειριστής Προϊόντος

  India

VMware Διαχειριστής Προϊόντος Μισθοί στη India

Η αποζημίωση Διαχειριστής Προϊόντος in India στην VMware κυμαίνεται από ₹4.29M ανά year για P3 έως ₹13.27M ανά year για P6. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in India ανέρχεται σε ₹5.75M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της VMware. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
P3
Product Manager
₹4.29M
₹3.8M
₹236K
₹253K
P4
Sr. Product Manager
₹6.86M
₹5.1M
₹1.26M
₹498K
P5
Product Line Manager
₹11.43M
₹6.88M
₹3.46M
₹1.08M
P6
Sr. Product Line Manager
₹13.27M
₹8.27M
₹3.3M
₹1.69M
₹13.95M

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην VMware, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (12.50% εξαμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (12.50% εξαμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (12.50% εξαμηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Διαχειριστής Προϊόντος at VMware in India sits at a yearly total compensation of ₹13,492,100. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at VMware for the Διαχειριστής Προϊόντος role in India is ₹5,439,057.

Άλλοι Πόροι