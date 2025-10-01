VMware Διαχειριστής Προϊόντος Μισθοί στη Greater Bengaluru

Η αποζημίωση Διαχειριστής Προϊόντος in Greater Bengaluru στην VMware κυμαίνεται από ₹3.61M ανά year για P3 έως ₹13.27M ανά year για P6. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater Bengaluru ανέρχεται σε ₹6.29M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της VMware. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές (/yr) Μπόνους P3 Product Manager ₹3.61M ₹3.12M ₹283K ₹208K P4 Sr. Product Manager ₹7.14M ₹5.15M ₹1.58M ₹413K P5 Product Line Manager ₹11.43M ₹6.88M ₹3.46M ₹1.08M P6 Sr. Product Line Manager ₹13.27M ₹8.27M ₹3.3M ₹1.69M Προβολή 2 Περισσότερων Επιπέδων

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο 25 % ΕΤΟΣ 1 25 % ΕΤΟΣ 2 25 % ΕΤΟΣ 3 25 % ΕΤΟΣ 4 Τύπος Μετοχών RSU Στην VMware, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών: 25 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 12.50 % εξαμηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 12.50 % εξαμηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 12.50 % εξαμηνιαία )

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη VMware ?

