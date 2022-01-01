Κατάλογος Εταιρειών
VK Μισθοί

Ο μισθός της VK κυμαίνεται από $16,887 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών στο χαμηλό άκρο έως $201,000 για έναν Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της VK. Τελευταία ενημέρωση: 9/16/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Junior Software Engineer $20.5K
Software Engineer $42.8K
Senior Software Engineer $64.9K
Lead Software Engineer $72.8K

Μηχανικός iOS

Μηχανικός Android

Μηχανικός Λογισμικού Κινητών Εφαρμογών

Μηχανικός Λογισμικού Frontend

Μηχανικός Μηχανικής Μάθησης

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Μηχανικός Λογισμικού Διασφάλισης Ποιότητας (QA)

Μηχανικός Δεδομένων

Μηχανικός Λογισμικού Παραγωγής

Μηχανικός Λογισμικού Ασφαλείας

Μηχανικός DevOps

Μηχανικός Αξιοπιστίας Ιστοτόπου

Επιστήμονας Δεδομένων
Junior Data Scientist $20.4K
Data Scientist $42.6K
Senior Data Scientist $57.7K
Διαχειριστής Προϊόντος
Product Manager $52K
Senior Product Manager $48.8K

Αναλυτής Δεδομένων
Median $39K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $80.2K
Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $36.6K

Σχεδιαστής Διεπαφής Χρήστη

Διαχειριστής Έργων
Median $45.4K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
Median $30K
Μάρκετινγκ
Median $31.5K
Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών
$16.9K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$18.2K
Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
$47.2K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$201K
Μηχανικός Υλικού
$101K
Ανθρώπινοι Πόροι
$31.8K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$47K
Νομικός
$32K
Προσελκυστής Προσωπικού
$37.3K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$62.6K

Αρχιτέκτονας Δεδομένων

Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$70.2K
Ερευνητής UX
$34.7K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην VK, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

