VividCloud Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Portland-Auburn Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in Portland-Auburn Area στην VividCloud ανέρχεται σε $150K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της VividCloud. Τελευταία ενημέρωση: 10/2/2025

Μέσος Μισθός
company icon
VividCloud
Software Engineer
Brunswick, ME
Σύνολο ανά έτος
$150K
Επίπεδο
Principal Engineer
Βάση
$150K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$0
Έτη στην εταιρεία
5-10 Έτη
Έτη εμπειρίας
5-10 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη VividCloud?

$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Προσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Συμβάλλετε

Συχνές Ερωτήσεις

Άλλοι Πόροι