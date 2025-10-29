Κατάλογος Εταιρειών
Vivian Health
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Ερευνητής Εμπειρίας Χρήστη

  • Όλοι οι Μισθοί Ερευνητής Εμπειρίας Χρήστη

Vivian Health Ερευνητής Εμπειρίας Χρήστη Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Ερευνητής Εμπειρίας Χρήστη in United States στην Vivian Health κυμαίνεται από $120K έως $168K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Vivian Health. Τελευταία ενημέρωση: 10/29/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$130K - $158K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$120K$130K$158K$168K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρειαζόμαστε μόνο 3 ακόμη Ερευνητής Εμπειρίας Χρήστη υποβολές στην Vivian Health για να ξεκλειδώσουμε!

Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!

💰 Προβολή Όλων Μισθοί

💪 Συνεισφέρετε Ο Μισθός Σας

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Vivian Health?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Ερευνητής Εμπειρίας Χρήστη προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Ερευνητής Εμπειρίας Χρήστη στην Vivian Health in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $168,084. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Vivian Health για τον ρόλο Ερευνητής Εμπειρίας Χρήστη in United States είναι $120,267.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Vivian Health

Σχετικές Εταιρείες

  • Microsoft
  • Snap
  • PayPal
  • SoFi
  • Airbnb
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι