Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Σχεδιαστής Προϊόντος in United States στην Vivian Health ανέρχεται σε $221K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Vivian Health. Τελευταία ενημέρωση: 10/29/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Vivian Health
Product Designer
Helena, MT
Σύνολο ανά έτος
$221K
Επίπεδο
-
Βάση
$193K
Stock (/yr)
$16K
Μπόνους
$12K
Έτη στην εταιρεία
2 Έτη
Έτη εμπειρίας
15 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Vivian Health?
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Σχεδιαστής Προϊόντος στην Vivian Health in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $230,640. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Vivian Health για τον ρόλο Σχεδιαστής Προϊόντος in United States είναι $201,000.

