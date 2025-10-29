Κατάλογος Εταιρειών
Vitesco Technologies
Vitesco Technologies Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in Mexico στην Vitesco Technologies κυμαίνεται από MX$2.02M έως MX$2.93M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Vitesco Technologies. Τελευταία ενημέρωση: 10/29/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

MX$2.29M - MX$2.66M
Mexico
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
MX$2.02MMX$2.29MMX$2.66MMX$2.93M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Vitesco Technologies?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στην Vitesco Technologies in Mexico φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή MXMX$55,640,066. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Vitesco Technologies για τον ρόλο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in Mexico είναι MXMX$38,340,220.

