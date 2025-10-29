Κατάλογος Εταιρειών
Vitesco Technologies
Vitesco Technologies Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στην Vitesco Technologies κυμαίνεται από HUF 7.43M έως HUF 10.38M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Vitesco Technologies. Τελευταία ενημέρωση: 10/29/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

HUF 8.06M - HUF 9.76M
Hungary
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
HUF 7.43MHUF 8.06MHUF 9.76MHUF 10.38M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Vitesco Technologies?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στην Vitesco Technologies φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή HUF 10,384,902. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Vitesco Technologies για τον ρόλο Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) είναι HUF 7,430,577.

