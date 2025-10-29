Κατάλογος Εταιρειών
Vitesco Technologies
Vitesco Technologies Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Ηλεκτρολόγος Μηχανικός in Canada στην Vitesco Technologies κυμαίνεται από CA$71.5K έως CA$99.9K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Vitesco Technologies. Τελευταία ενημέρωση: 10/29/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

CA$77.5K - CA$93.9K
Canada
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
CA$71.5KCA$77.5KCA$93.9KCA$99.9K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στην Vitesco Technologies in Canada φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CA$99,914. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Vitesco Technologies για τον ρόλο Ηλεκτρολόγος Μηχανικός in Canada είναι CA$71,490.

