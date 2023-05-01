Visual Data Media Services Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Ο μισθός της Visual Data Media Services κυμαίνεται από $32,249 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $110,550 για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Visual Data Media Services. Τελευταία ενημέρωση: 9/16/2025

Αναλυτής Δεδομένων
$111K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$45.7K
Πωλήσεις
$79.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Μηχανικός Λογισμικού
$32.2K
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at Visual Data Media Services is Αναλυτής Δεδομένων at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $110,550. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Visual Data Media Services is $62,653.

Άλλοι Πόροι