Visiting Nurse Association
Visiting Nurse Association Μισθοί

Ο διάμεσος μισθός της Visiting Nurse Association είναι $70,350 για έναν Επιστήμονας Δεδομένων . Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Visiting Nurse Association. Τελευταία ενημέρωση: 11/24/2025

Επιστήμονας Δεδομένων
$70.4K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Visiting Nurse Association είναι Επιστήμονας Δεδομένων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $70,350. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Visiting Nurse Association είναι $70,350.

