Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Argentina στην Viseven κυμαίνεται από ARS 17.49M έως ARS 24.49M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Viseven. Τελευταία ενημέρωση: 10/29/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

ARS 18.93M - ARS 22.02M
Argentina
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
ARS 17.49MARS 18.93MARS 22.02MARS 24.49M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Viseven in Argentina φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ARS 24,488,292. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Viseven για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Argentina είναι ARS 17,491,637.

