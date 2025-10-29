Κατάλογος Εταιρειών
Viseven
Viseven Στελέχωση Προσωπικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Στελέχωση Προσωπικού in Ukraine στην Viseven κυμαίνεται από UAH 294K έως UAH 418K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Viseven. Τελευταία ενημέρωση: 10/29/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

UAH 334K - UAH 396K
Ukraine
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
UAH 294KUAH 334KUAH 396KUAH 418K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Viseven?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Στελέχωση Προσωπικού στην Viseven in Ukraine φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή UAH 417,942. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Viseven για τον ρόλο Στελέχωση Προσωπικού in Ukraine είναι UAH 294,376.

