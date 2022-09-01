Virginia Tech Μισθοί

Ο μισθός της Virginia Tech κυμαίνεται από $33,150 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Βιοϊατρικός Μηχανικός στο χαμηλό άκρο έως $91,540 για έναν Μηχανικός Υλικών στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Virginia Tech . Τελευταία ενημέρωση: 9/1/2025