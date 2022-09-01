Virginia Tech Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Ο μισθός της Virginia Tech κυμαίνεται από $33,150 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Βιοϊατρικός Μηχανικός στο χαμηλό άκρο έως $91,540 για έναν Μηχανικός Υλικών στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Virginia Tech. Τελευταία ενημέρωση: 9/1/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $80K
Graduate Research Assistant
Median $34.6K
Επιστήμονας Δεδομένων
Median $68.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Μηχανικός Υλικού
Median $42K
Βιοϊατρικός Μηχανικός
$33.2K
Χημικός Μηχανικός
$51K

Μηχανικός Έρευνας

Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$78K
Μηχανικός Υλικών
$91.5K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$75.4K
Συχνές Ερωτήσεις

El rol amb millor retribució reportat a Virginia Tech és Μηχανικός Υλικών at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $91,540. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Virginia Tech és $68,640.

