Vineti Μισθοί

Ο μισθός της Vineti κυμαίνεται από $36,246 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $238,800 για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Vineti. Τελευταία ενημέρωση: 10/9/2025

$160K

Σχεδιαστής Προϊόντος
$239K
Διαχειριστής Προϊόντος
$36.2K
Μηχανικός Λογισμικού
$99.5K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$99.5K
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at Vineti is Σχεδιαστής Προϊόντος at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $238,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Vineti is $99,500.

