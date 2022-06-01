VillageMD Μισθοί

Ο μισθός της VillageMD κυμαίνεται από $77,385 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Ανθρώπινοι Πόροι στο χαμηλό άκρο έως $179,100 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της VillageMD . Τελευταία ενημέρωση: 10/9/2025