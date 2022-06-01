Κατάλογος Εταιρειών
VillageMD
VillageMD Μισθοί

Ο μισθός της VillageMD κυμαίνεται από $77,385 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Ανθρώπινοι Πόροι στο χαμηλό άκρο έως $179,100 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της VillageMD. Τελευταία ενημέρωση: 10/9/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $150K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$106K
Ανθρώπινοι Πόροι
$77.4K

Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$94.5K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$179K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$168K
Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην VillageMD είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $179,100. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην VillageMD είναι $127,763.

