Κατάλογος Εταιρειών
VideoAmp
VideoAmp Μισθοί

Ο μισθός της VideoAmp κυμαίνεται από $135,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Πωλήσεις στο χαμηλό άκρο έως $293,460 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της VideoAmp. Τελευταία ενημέρωση: 9/6/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $176K

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Μηχανικός Δεδομένων

Πωλήσεις
Median $135K
Διαχειριστής Προϊόντος
Median $175K

Επιστήμονας Δεδομένων
$169K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$293K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην VideoAmp είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $293,460. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην VideoAmp είναι $175,000.

