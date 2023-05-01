Vicarious Surgical Μισθοί

Ο μισθός της Vicarious Surgical κυμαίνεται από $91,017 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανολόγος Μηχανικός στο χαμηλό άκρο έως $147,735 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Vicarious Surgical . Τελευταία ενημέρωση: 9/6/2025