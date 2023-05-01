Κατάλογος Εταιρειών
Vicarious Surgical
Vicarious Surgical Μισθοί

Ο μισθός της Vicarious Surgical κυμαίνεται από $91,017 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανολόγος Μηχανικός στο χαμηλό άκρο έως $147,735 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Vicarious Surgical. Τελευταία ενημέρωση: 9/6/2025

$160K

Μηχανικός Υλικού
$130K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$91K
Διαχειριστής Προϊόντος
$126K

Μηχανικός Λογισμικού
$148K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Vicarious Surgical είναι Μηχανικός Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $147,735. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Vicarious Surgical είναι $127,635.

