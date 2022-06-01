Κατάλογος Εταιρειών
Vero
Vero Μισθοί

Το εύρος μισθών της Vero κυμαίνεται από $91,295 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μάρκετινγκ στο χαμηλότερο άκρο έως $110,605 για Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Vero. Τελευταία ενημέρωση: 8/24/2025

$160K

Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών
$111K
Μάρκετινγκ
$91.3K
Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος
$105K

Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Vero είναι ο Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $110,605. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Vero είναι $105,344.

