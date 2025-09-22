Κατάλογος Εταιρειών
Verkada
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Μηχανικός Λογισμικού

  • Όλοι οι Μισθοί Μηχανικός Λογισμικού

Verkada Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in United States στην Verkada κυμαίνεται από $195K ανά year για L2 έως $452K ανά year για L6. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $235K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Verkada. Τελευταία ενημέρωση: 9/22/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L2
(Αρχάριο Επίπεδο)
$195K
$142K
$53K
$500
L3
$207K
$167K
$38.6K
$1.3K
L4
$281K
$199K
$82.5K
$0
L5
$429K
$264K
$165K
$0
Προβολή 2 Περισσότερων Επιπέδων
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Εξαγωγή ΔεδομένωνΠροβολή Διαθέσιμων Θέσεων
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

10%

ΕΤΟΣ 1

20%

ΕΤΟΣ 2

30%

ΕΤΟΣ 3

40%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
Options

Στην Verkada, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 10% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (10.00% ετησίως)

  • 20% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (1.67% μηνιαία)

  • 30% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.50% μηνιαία)

  • 40% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (3.33% μηνιαία)

15%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

30%

ΕΤΟΣ 3

30%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
Options

Στην Verkada, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 15% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (15.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 30% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.50% μηνιαία)

  • 30% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.50% μηνιαία)



Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Μηχανικός Λογισμικού προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Υποβολή Νέου Τίτλου

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Verkada in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $452,107. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Verkada για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in United States είναι $235,000.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Verkada

Σχετικές Εταιρείες

  • Docker
  • Deep Instinct
  • Delphix
  • StreamSets
  • Chainalysis
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι