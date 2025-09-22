Verkada Πωλήσεις Μισθοί

Η αποζημίωση Πωλήσεις in United States στην Verkada ανέρχεται σε $154K ανά year για L2. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $120K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Verkada. Τελευταία ενημέρωση: 9/22/2025

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο Εναλλακτικό 1 10 % ΕΤΟΣ 1 20 % ΕΤΟΣ 2 30 % ΕΤΟΣ 3 40 % ΕΤΟΣ 4 Τύπος Μετοχών Options Στην Verkada, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών: 10 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 10.00 % ετησίως )

20 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 1.67 % μηνιαία )

30 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 2.50 % μηνιαία )

40 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 3.33 % μηνιαία ) 15 % ΕΤΟΣ 1 25 % ΕΤΟΣ 2 30 % ΕΤΟΣ 3 30 % ΕΤΟΣ 4 Τύπος Μετοχών Options Στην Verkada, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών: 15 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 15.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία )

30 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 2.50 % μηνιαία )

30 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 2.50 % μηνιαία )

