Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Λειτουργίες Εσόδων στην Verkada ανέρχεται σε $190K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Verkada. Τελευταία ενημέρωση: 9/22/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Verkada
Revenue Operations
San Mateo, CA
Σύνολο ανά έτος
$190K
Επίπεδο
L4
Βάση
$190K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$0
Έτη στην εταιρεία
2 Έτη
Έτη εμπειρίας
2 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Verkada?

$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

10%

ΕΤΟΣ 1

20%

ΕΤΟΣ 2

30%

ΕΤΟΣ 3

40%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
Options

Στην Verkada, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 10% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (10.00% ετησίως)

  • 20% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (1.67% μηνιαία)

  • 30% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.50% μηνιαία)

  • 40% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (3.33% μηνιαία)

15%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

30%

ΕΤΟΣ 3

30%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
Options

Στην Verkada, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 15% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (15.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 30% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.50% μηνιαία)

  • 30% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.50% μηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Λειτουργίες Εσόδων στην Verkada φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $226,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Verkada για τον ρόλο Λειτουργίες Εσόδων είναι $185,000.

