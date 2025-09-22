Η αποζημίωση Διαχειριστής Προϊόντος in United States στην Verkada ανέρχεται σε $157K ανά year για L2. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $165K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Verkada. Τελευταία ενημέρωση: 9/22/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L2
$157K
$148K
$8.3K
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
10%
ΕΤΟΣ 1
20%
ΕΤΟΣ 2
30%
ΕΤΟΣ 3
40%
ΕΤΟΣ 4
Στην Verkada, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
10% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (10.00% ετησίως)
20% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (1.67% μηνιαία)
30% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.50% μηνιαία)
40% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (3.33% μηνιαία)
15%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
30%
ΕΤΟΣ 3
30%
ΕΤΟΣ 4
