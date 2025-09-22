Κατάλογος Εταιρειών
Verkada
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Λειτουργίες Προσωπικού

  • Όλοι οι Μισθοί Λειτουργίες Προσωπικού

Verkada Λειτουργίες Προσωπικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Λειτουργίες Προσωπικού στην Verkada κυμαίνεται από $141K έως $198K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Verkada. Τελευταία ενημέρωση: 9/22/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$153K - $178K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$141K$153K$178K$198K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρειαζόμαστε μόνο 3 ακόμη Λειτουργίες Προσωπικού υποβολές στην Verkada για να ξεκλειδώσουμε!

Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!

💰 Προβολή Όλων Μισθοί

💪 Συνεισφέρετε Ο Μισθός Σας

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.


Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

10%

ΕΤΟΣ 1

20%

ΕΤΟΣ 2

30%

ΕΤΟΣ 3

40%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
Options

Στην Verkada, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 10% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (10.00% ετησίως)

  • 20% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (1.67% μηνιαία)

  • 30% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.50% μηνιαία)

  • 40% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (3.33% μηνιαία)

15%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

30%

ΕΤΟΣ 3

30%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
Options

Στην Verkada, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 15% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (15.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 30% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.50% μηνιαία)

  • 30% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.50% μηνιαία)



Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Λειτουργίες Προσωπικού προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Λειτουργίες Προσωπικού στην Verkada φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $197,540. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Verkada για τον ρόλο Λειτουργίες Προσωπικού είναι $141,100.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Verkada

Σχετικές Εταιρείες

  • Docker
  • Deep Instinct
  • Delphix
  • StreamSets
  • Chainalysis
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι