Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in India στην Verizon κυμαίνεται από ₹885K ανά year για MTS 1 έως ₹5.29M ανά year για PMTS. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in India ανέρχεται σε ₹1.65M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Verizon. Τελευταία ενημέρωση: 11/6/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
MTS 1
₹885K
₹812K
₹43.4K
₹29.9K
MTS 2
₹1.73M
₹1.48M
₹127K
₹119K
MTS 3
₹2.71M
₹2.25M
₹315K
₹141K
MTS 4
₹3.32M
₹2.82M
₹341K
₹161K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
33%
ΕΤΟΣ 1
33%
ΕΤΟΣ 2
34%
ΕΤΟΣ 3
Στην Verizon, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:
33% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.00% ετησίως)
33% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (33.00% ετησίως)
34% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (34.00% ετησίως)
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Στην Verizon, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
