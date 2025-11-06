Κατάλογος Εταιρειών
Verizon
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Μηχανικός Λογισμικού

  • Όλοι οι Μισθοί Μηχανικός Λογισμικού

  • India

Verizon Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη India

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in India στην Verizon κυμαίνεται από ₹885K ανά year για MTS 1 έως ₹5.29M ανά year για PMTS. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in India ανέρχεται σε ₹1.65M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Verizon. Τελευταία ενημέρωση: 11/6/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
MTS 1
(Αρχάριο Επίπεδο)
₹885K
₹812K
₹43.4K
₹29.9K
MTS 2
₹1.73M
₹1.48M
₹127K
₹119K
MTS 3
₹2.71M
₹2.25M
₹315K
₹141K
MTS 4
₹3.32M
₹2.82M
₹341K
₹161K
Προβολή 4 Περισσότερων Επιπέδων
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων

Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Εξαγωγή ΔεδομένωνΠροβολή Διαθέσιμων Θέσεων
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

33%

ΕΤΟΣ 1

33%

ΕΤΟΣ 2

34%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Verizon, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 33% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.00% ετησίως)

  • 33% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (33.00% ετησίως)

  • 34% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (34.00% ετησίως)

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Verizon, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Μηχανικός Λογισμικού προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Υποβολή Νέου Τίτλου

Μηχανικός Backend Λογισμικού

Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού

Μηχανικός Δικτύων

Μηχανικός Δεδομένων

Μηχανικός Παραγωγικού Λογισμικού

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Verizon in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹5,292,042. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Verizon για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in India είναι ₹1,683,056.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Verizon

Σχετικές Εταιρείες

  • T-Mobile
  • Harmonic
  • TDS
  • Comcast
  • AT&T
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι