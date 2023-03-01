Κατάλογος Εταιρειών
Veriff
Veriff Μισθοί

Ο μισθός της Veriff κυμαίνεται από $24,788 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Έργων στο χαμηλό άκρο έως $115,575 για έναν Πωλήσεις στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Veriff. Τελευταία ενημέρωση: 8/31/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $70.8K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$94.8K
Επιστήμονας Δεδομένων
$102K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Ανθρώπινοι Πόροι
$94.3K
Διαχειριστής Προϊόντος
$114K
Διαχειριστής Έργων
$24.8K
Πωλήσεις
$116K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$80.3K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Veriff είναι Πωλήσεις at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $115,575. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Veriff είναι $94,528.

