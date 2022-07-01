Κατάλογος Εταιρειών
VergeSense
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

VergeSense Μισθοί

Ο μισθός της VergeSense κυμαίνεται από $113,706 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Έργων στο χαμηλό άκρο έως $276,375 για έναν Μηχανικός Υλικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της VergeSense. Τελευταία ενημέρωση: 10/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Μηχανικός Υλικού
$276K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$184K
Διαχειριστής Προϊόντος
$194K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Διαχειριστής Έργων
$114K
Μηχανικός Λογισμικού
$167K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην VergeSense είναι Μηχανικός Υλικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $276,375. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην VergeSense είναι $184,075.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την VergeSense

Σχετικές Εταιρείες

  • Coinbase
  • Pinterest
  • Google
  • LinkedIn
  • Amazon
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι