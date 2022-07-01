VergeSense Μισθοί

Ο μισθός της VergeSense κυμαίνεται από $113,706 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Έργων στο χαμηλό άκρο έως $276,375 για έναν Μηχανικός Υλικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της VergeSense . Τελευταία ενημέρωση: 10/16/2025