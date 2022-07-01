Verana Health Μισθοί

Ο μισθός της Verana Health κυμαίνεται από $161,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $192,500 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Verana Health . Τελευταία ενημέρωση: 10/16/2025