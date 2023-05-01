VAST Data Μισθοί

Ο μισθός της VAST Data κυμαίνεται από $124,443 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $741,411 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της VAST Data . Τελευταία ενημέρωση: 9/14/2025