Varonis Μισθοί

Ο μισθός της Varonis κυμαίνεται από $64,675 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας στο χαμηλό άκρο έως $203,732 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Varonis. Τελευταία ενημέρωση: 9/14/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $151K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $204K
Πωλήσεις
Median $110K

Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$84.6K
Μάρκετινγκ
$134K
Διαχειριστής Προϊόντος
$204K
Προσελκυστής Προσωπικού
$66.5K
Μηχανικός Πωλήσεων
$131K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$64.7K
Συχνές Ερωτήσεις

Najbolje plaćena pozicija u Varonis je Διαχειριστής Προϊόντος at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $203,732. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Varonis je $125,409.

