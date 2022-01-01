Varonis Μισθοί

Ο μισθός της Varonis κυμαίνεται από $64,675 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας στο χαμηλό άκρο έως $203,732 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Varonis . Τελευταία ενημέρωση: 9/14/2025