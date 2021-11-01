Κατάλογος Εταιρειών
Varicent
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Varicent Μισθοί

Ο μισθός της Varicent κυμαίνεται από $8,654 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $141,924 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Varicent. Τελευταία ενημέρωση: 9/14/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Median $86.2K

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Μηχανικός Λογισμικού Διασφάλισης Ποιότητας (QA)

Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $142K
Διαχειριστής Προϊόντος
Median $94.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$73.9K
Αναλυτής Δεδομένων
$8.7K
Επιστήμονας Δεδομένων
$114K
Μάρκετινγκ
$84.4K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$101K
Πωλήσεις
$92.4K
Τεχνικός Διαχειριστής Λογαριασμών
$92K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Varicent είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού με ετήσια συνολική αμοιβή $141,924. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Varicent είναι $92,181.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Varicent

Σχετικές Εταιρείες

  • ApplyBoard
  • BlueDot
  • League
  • FLIR Systems
  • BlackBerry QNX
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι