Vanguard Μισθοί

Ο μισθός της Vanguard κυμαίνεται από $50,250 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιτυχία Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $348,250 για έναν Επιχειρησιακές Λειτουργίες στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Vanguard. Τελευταία ενημέρωση: 9/7/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
TI05 $104K
TS01 $125K
TS02 $146K
TS03 $183K
TS04 $243K

Μηχανικός Μηχανικής Μάθησης

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Μηχανικός Λογισμικού Διασφάλισης Ποιότητας (QA)

Μηχανικός Δεδομένων

Επιστήμονας Δεδομένων
TS02 $132K
TS03 $173K
Διαχειριστής Προϊόντος
Median $142K

Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $120K

Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη

Αναλυτής Δεδομένων
TS02 $133K
TS03 $153K
Διαχειριστής Έργων
Median $128K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $195K
Λογιστής
Median $103K

Τεχνικός Λογιστής

Ερευνητής UX
Median $128K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
Median $85K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
Median $115K
Μάρκετινγκ
Median $189K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
Median $200K

Αρχιτέκτονας Δεδομένων

Cloud Security Architect

Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
Median $200K
Επιχειρησιακές Λειτουργίες
$348K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$144K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$137K
Επιτυχία Πελατών
$50.3K
Ανθρώπινοι Πόροι
$74.2K
Νομικός
$101K
Σύμβουλος Διοίκησης
$249K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$131K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
$216K
Πωλήσεις
$55.7K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Vanguard είναι Επιχειρησιακές Λειτουργίες at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $348,250. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Vanguard είναι $134,989.

