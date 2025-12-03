Κατάλογος Εταιρειών
Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος in United States στην U.S. Legal Support κυμαίνεται από $172K έως $246K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της U.S. Legal Support. Τελευταία ενημέρωση: 12/3/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$197K - $231K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$172K$197K$231K$246K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος στην U.S. Legal Support in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $245,700. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην U.S. Legal Support για τον ρόλο Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος in United States είναι $172,200.

