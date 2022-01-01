Upstart Μισθοί

Ο μισθός της Upstart κυμαίνεται από $142,572 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $448,833 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Upstart . Τελευταία ενημέρωση: 11/16/2025