Κατάλογος Εταιρειών
Upstart
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Upstart Μισθοί

Ο μισθός της Upstart κυμαίνεται από $142,572 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $448,833 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Upstart. Τελευταία ενημέρωση: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Μηχανικός Λογισμικού
L3 $145K
L4 $238K
L5 $324K
L6 $449K

Μηχανικός Backend Λογισμικού

Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού

Επιστήμονας Δεδομένων
L3 $190K
L4 $289K
L5 $320K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
Engineering Manager $343K
Senior Engineering Manager $365K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Διευθυντής Προϊόντος
L5 $339K
L6 $438K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
Median $438K
Αναλυτής Δεδομένων
Median $165K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
Median $200K
Στελέχωση Προσωπικού
Median $210K
Επιχειρηματικός Αναλυτής
$189K
Ανθρώπινο Δυναμικό
$279K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$143K
Διευθυντής Προγραμμάτων
$194K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$185K
Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων
$344K
Επενδυτής Επιχειρηματικού Κεφαλαίου
$279K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Upstart, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Έχετε κάποια ερώτηση; Ρωτήστε την κοινότητα.

Επισκεφθείτε την κοινότητα του Levels.fyi για να έρθετε σε επαφή με εργαζόμενους από διαφορετικές εταιρείες, να πάρετε συμβουλές καριέρας και πολλά άλλα.

Επισκεφθείτε Τώρα!

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Upstart είναι Μηχανικός Λογισμικού at the L6 level με ετήσια συνολική αμοιβή $448,833. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Upstart είναι $279,353.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Upstart

Σχετικές Εταιρείες

  • SoFi
  • LendingClub
  • Virtu Financial
  • PJT Partners
  • OnDeck
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι