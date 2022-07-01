Upside Μισθοί

Ο μισθός της Upside κυμαίνεται από $54,888 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $251,250 για έναν Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Upside . Τελευταία ενημέρωση: 11/16/2025