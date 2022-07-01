Κατάλογος Εταιρειών
Upside Μισθοί

Ο μισθός της Upside κυμαίνεται από $54,888 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $251,250 για έναν Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Upside. Τελευταία ενημέρωση: 11/16/2025

Διευθυντής Προϊόντος
Median $230K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$134K
Στελέχωση Προσωπικού
$153K

Πωλήσεις
Median $140K
Μηχανικός Λογισμικού
$54.9K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$251K
Ερευνητής Εμπειρίας Χρήστη
$146K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Upside είναι Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $251,250. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Upside είναι $146,228.

