UPSIDE Foods Μισθοί

Ο μισθός της UPSIDE Foods κυμαίνεται από $79,600 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $139,296 για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της UPSIDE Foods . Τελευταία ενημέρωση: 11/16/2025