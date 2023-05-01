UPSIDE Foods Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Ο μισθός της UPSIDE Foods κυμαίνεται από $79,600 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $139,296 για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της UPSIDE Foods. Τελευταία ενημέρωση: 11/16/2025

Βιοϊατρικός Μηχανικός
$104K
Μηχανικός Λογισμικού
$79.6K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$139K

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην UPSIDE Foods είναι Αρχιτέκτονας Λύσεων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $139,296. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην UPSIDE Foods είναι $104,475.

Άλλοι Πόροι