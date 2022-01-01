Κατάλογος Εταιρειών
UPMC
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

UPMC Μισθοί

Ο μισθός της UPMC κυμαίνεται από $75,375 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διευθυντής Έργων στο χαμηλό άκρο έως $175,000 για έναν Αναλογιστής στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της UPMC. Τελευταία ενημέρωση: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Μηχανικός Λογισμικού
Median $93K
Αναλογιστής
Median $175K
Λογιστής
$78.4K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Επιχειρηματικός Αναλυτής
Median $80K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$89.6K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$121K
Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος
$134K
Διευθυντής Προϊόντος
$112K
Διευθυντής Έργων
$75.4K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$85.4K
Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων
$102K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην UPMC είναι Αναλογιστής με ετήσια συνολική αμοιβή $175,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην UPMC είναι $93,000.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την UPMC

Σχετικές Εταιρείες

  • Mayo Clinic
  • Healthgrades
  • Penn Medicine
  • Intermountain Healthcare
  • Fresenius
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι