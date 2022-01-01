UPMC Μισθοί

Ο μισθός της UPMC κυμαίνεται από $75,375 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διευθυντής Έργων στο χαμηλό άκρο έως $175,000 για έναν Αναλογιστής στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της UPMC . Τελευταία ενημέρωση: 11/16/2025