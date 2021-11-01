Κατάλογος Εταιρειών
Uplight
Uplight Μισθοί

Ο μισθός της Uplight κυμαίνεται από $70,350 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $347,900 για έναν Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Uplight. Τελευταία ενημέρωση: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Μηχανικός Λογισμικού
Median $160K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
Median $189K
Αναλυτής Δεδομένων
$70.4K

Επιστήμονας Δεδομένων
$196K
Ανθρώπινο Δυναμικό
$101K
Διευθυντής Προϊόντος
$348K
Διευθυντής Έργων
$98.8K
Πωλήσεις
$109K
Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων
$121K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Uplight είναι Διευθυντής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $347,900. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Uplight είναι $120,600.

Άλλοι Πόροι