Uplift Μισθοί

Ο μισθός της Uplift κυμαίνεται από $83,200 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $228,850 για έναν Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Uplift . Τελευταία ενημέρωση: 11/16/2025