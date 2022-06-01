Uplers Μισθοί

Ο μισθός της Uplers κυμαίνεται από $8,572 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διευθυντής Έργων στο χαμηλό άκρο έως $108,272 για έναν Σύμβουλος Διοίκησης στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Uplers . Τελευταία ενημέρωση: 11/16/2025