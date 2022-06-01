Κατάλογος Εταιρειών
Uplers
Uplers Μισθοί

Ο μισθός της Uplers κυμαίνεται από $8,572 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διευθυντής Έργων στο χαμηλό άκρο έως $108,272 για έναν Σύμβουλος Διοίκησης στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Uplers. Τελευταία ενημέρωση: 11/16/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $32.4K
Διευθυντής Επιχειρηματικών Λειτουργιών
$92K
Επιχειρηματική Ανάπτυξη
$26.2K

Ανθρώπινο Δυναμικό
$12K
Σύμβουλος Διοίκησης
$108K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$31.4K
Διευθυντής Έργων
$8.6K
Πωλήσεις
$26.4K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Uplers είναι Σύμβουλος Διοίκησης at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $108,272. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Uplers είναι $28,886.

