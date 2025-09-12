Κατάλογος Εταιρειών
UPL
UPL Μισθοί

Ο μισθός της UPL κυμαίνεται από $11,285 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Χημικός Μηχανικός στο χαμηλό άκρο έως $106,465 για έναν Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της UPL. Τελευταία ενημέρωση: 11/16/2025

Χημικός Μηχανικός
$11.3K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$19.7K
Διευθυντής Προϊόντος
$106K

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην UPL είναι Διευθυντής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $106,465. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην UPL είναι $19,661.

Άλλοι Πόροι