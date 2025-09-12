UPL Μισθοί

Ο μισθός της UPL κυμαίνεται από $11,285 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Χημικός Μηχανικός στο χαμηλό άκρο έως $106,465 για έναν Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της UPL . Τελευταία ενημέρωση: 11/16/2025