UpKeep Μισθοί

Ο μισθός της UpKeep κυμαίνεται από $66,665 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $145,000 για έναν Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της UpKeep . Τελευταία ενημέρωση: 11/16/2025