UpKeep Μισθοί

Ο μισθός της UpKeep κυμαίνεται από $66,665 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $145,000 για έναν Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της UpKeep. Τελευταία ενημέρωση: 11/16/2025

Διευθυντής Προϊόντος
Median $145K
Πωλήσεις
$119K
Μηχανικός Λογισμικού
$66.7K

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην UpKeep είναι Διευθυντής Προϊόντος με ετήσια συνολική αμοιβή $145,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην UpKeep είναι $119,400.

