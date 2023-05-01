Κατάλογος Εταιρειών
Uphold
Uphold Μισθοί

Ο μισθός της Uphold κυμαίνεται από $64,675 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Ανθρώπινο Δυναμικό στο χαμηλό άκρο έως $490,000 για έναν Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Uphold. Τελευταία ενημέρωση: 11/16/2025

Επιστήμονας Δεδομένων
$151K
Ανθρώπινο Δυναμικό
$64.7K
Μηχανικός Λογισμικού
$109K

Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$490K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Uphold είναι Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $490,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Uphold είναι $130,090.

