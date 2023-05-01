Uphold Μισθοί

Ο μισθός της Uphold κυμαίνεται από $64,675 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Ανθρώπινο Δυναμικό στο χαμηλό άκρο έως $490,000 για έναν Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Uphold . Τελευταία ενημέρωση: 11/16/2025